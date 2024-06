Kochliwy Bogusław Linda kończy 72 lat. Z jedną znaną aktorką miał zostać przyłapany w łóżku

Trudno wyłuskać na osi czasu najbardziej popularne romanse Bogusława Lindy, ale z całą pewnością jednym z najbardziej burzliwych był ten z Moniką Jaruzelską. Ich relacja była pilnie strzeżona, a o trwającej ponad rok znajomości wiedziało niewielu. O ile Monika Jaruzelska nie zdawała sobie sprawy na początku, kim jest Bogusław Linda i jak bardzo lubi kobiety, to on doskonale wiedział, kim jest jego koleżanka. To wydawało się dla niego jeszcze bardziej kuszące, dlatego wszedł w ten romans z impetem i czerpał z niego jak najwięcej. Zakochani mieli spotykać się na Mazurach, gdzie ukrywali się przed całym światem. Nie do końca jest też jasne, czy o wszystkim wiedział generał Jaruzelski, ale krążą plotki, że służby szybko przekazały mu informację o tym związku.