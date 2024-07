Sąd zdecydował ws. Baldwina. Paparazzi sfotografowali to, jak świętował

Do koszmarnego w skutkach wypadku na planie doszło trzy lata temu. Alec Baldwin, nie wiedząc, że trzyma pistolet-rekwizyt nabity prawdziwymi nabojami, a nie ślepakami, strzelił w kierunku kamery, za którą stała operatorka Halyna Hutchins. Kobieta trafiła szybko do szpitala, ale lekarzom nie udało się jej uratować. Śmierć operatorki na planie filmu wstrząsnęła branżą filmową - zewsząd było słychać głosy o uchybieniach, do jakich dopuszczono się na planie "Rust". Po latach zarzuty usłyszeli Alec Baldwin i Hanna Gutierrez-Reed, ekspertka od broni, która odpowiadała za jej bezpieczeństwo na planie.