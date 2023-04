Samolot zaczął spadać. McConaughey nie miał zapiętych pasów

- Czerwone wino, kieliszek i talerze, na których było twoje jedzenie, są zawieszone, unoszą się w powietrzu, a potem wszystko po prostu spada - dodał. McConaughey siedział obok kolegi, który jest pilotem, więc dość szybko został uspokojony odnośnie tego, co się wydarzy z samolotem. - Stal się wygięła… a ja pomyślałem: "Czy samolot to utrzyma?". A on na to: "Te rzeczy są tak przetestowane, że tak, nie martw się, samolot strukturalnie może to wytrzymać" - powiedział aktor. Wspomniał również o tym, że stewardessy nie wyglądały na "wyjątkowo pewne siebie".