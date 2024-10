Scena seksu Berry i Thorntona przeszła do historii. Mówiono, że uprawiali go naprawdę

Aktorka, która zdobyła Oscara za swoją rolę w filmie w 2002 roku, wyznała, że cała sytuacja doprowadzała ją do frustracji przez wiele lat. - Ludziom trudno zaakceptować, że ktoś może być na tyle dobrym aktorem, by sprawić, że to wszystko wygląda tak realistycznie – tłumaczyła Berry. - Nie wystarczy być dobrym aktorem. Musisz sprawić, by to wyglądało prawdziwie, a ludzie po prostu zakładają, że to musiało się dziać naprawdę - dodała.