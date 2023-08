Sceny dla dorosłych w "Znachorze". Jest już zwiastun filmu Netfliksa

- Chcieliśmy ją [tę historię - red.] odświeżyć i dotrzeć do młodszych widzów, którzy tymi starszymi ekranizacjami nie są już zainteresowani. Pokazać "Znachora" widzom zagranicznym, bo oni w żadnej wersji go nie znają. Jednak książka jest dla nas tylko podstawą, to scenariusz oryginalny, dodajemy wiele nowych wątków. Na przykład dzisiaj trzeba brać pod uwagę zmiany społeczne w postrzeganiu roli kobiet, które dokonały się przez te wszystkie lata - powiedziała.