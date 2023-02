Artur Barciś zagra w nowym "Znachorze". Zdziwicie się, w kogo się wcieli

Kosiba bywa w pobliskim miasteczku i często zagląda do sklepu, w którym pracuje dziewczyna o znajomych rysach. Do dziewczyny zaleca się młody hrabia, na co z zawiścią patrzy syn karczmarza. Przygotowuje zasadzkę, w rezultacie której oboje zakochani ulegają wypadkowi. Tutejszy lekarz nie chce podjąć się operacji. Znachor bierze sprawy w swoje ręce.