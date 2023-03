Sceny intymne ją przerosły. Margaret: "Musisz robić te rzeczy, których nie chcesz robić"

W rozmowie z Pomponikiem Margaret opisała sytuację, która wydarzyła się na planie filmu "Zadra": "Były tam sceny z cyklu intymnych. No i to było trochę niekomfortowe. Sceny intymne są niekomfortowe, gdyż po prostu z obcym człowiekiem musisz robić rzeczy, których nie chcesz robić. Ja koniec końców nie musiałam nic robić. Nie miałam dublerki, ale gdzieś tam wszyscy stwierdziliśmy, że scenariuszowo to nie jest do końca tak ważne, żeby to pokazywać. Zaprezentowaliśmy to w inny sposób i pokazaliśmy historię troszeczkę inaczej".