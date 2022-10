Erotyczne sceny nie są dla niej. Liszowska poprosiła o dublerkę

W tej sytuacji nie pozostało nic innego, jak zatrudnić dublerkę, która wyręczyłaby Liszowską. Osoba związana z produkcją filmu powiedziała: "Dla wszystkich komfort aktorów na planie tego filmu jest bardzo ważny. Mają do zagrania naprawdę mocne sceny. Marysia delikatnie podchodzi do tematu, nikt nie jest do niczego zmuszany, więc sytuację z Liszowską rozwiązano, zatrudniając bardzo podobną do niej dublerkę".