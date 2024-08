Sceny seksu? Gwiazdor nie gryzł się w język

John Cena dla wielu jest przede wszystkim wrestlerem z ringu WWE, ale od kilku lat rozwija się jako aktor i całkiem ciekawie mu to idzie. Wprawia w osłupienie niejednego krytyka filmowego. Cena ma na koncie wiele prześmiewczych ról w takich produkcjach jak "Strażnicy cnoty", "Igrając z ogniem" czy "Barbie", kilka poważniejszych jak ta w serii "Szybcy i wściekli". Ostatnio można go było zobaczyć w komedii "Argylle - Tajny szpieg", a najnowszą produkcją jest "Loteria!" na Prime Video. Cena ma do siebie tyle dystansu, że nie ma problemu, by w tych niepoważnych komediach stawać nago przed kamerami. Łatwe to dla niego nie jest.