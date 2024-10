Sceny seksu w "Grzesznej miłości". Banderas zdradził kulisy

Dopiero w 2007 roku Banderas odniósł się do tych rewelacji w rozmowie z "Cinema". - Kręcenie scen seksu z Angeliną Jolie było tym samym, co kręcenie sceny, w której muszę spaść z konia. Musisz sprawić, żeby wyglądało to realnie, ale tak nie jest. Musieliśmy nakręcić bardzo intensywną scenę seksu w "Grzesznej miłości", ale oczywiście w niczym to nie przypomina tego, co widać na ekranie - wyznał.