Rozczarowany Tuskiem. "Nie mogę patrzeć na swoje odbicie w lustrze"

"Minął rok od zmiany władzy. Co się zmieniło? Nic. Co więcej Tusk zapowiedział czasowe zniesienie prawa do azylu. Czy ktoś z nas, artystów zaangażowanych i głośno krzyczących za poprzedniej władzy dziś też krzyczy? Nikt. Ja też nie" – przyznaje ze skruchą Pawlicki.