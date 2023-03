Seagal szkoli w aikido rosyjskich żołnierzy? "News" krąży w sieci

Steven Seagal kilka dobrych lat temu postanowił przekreślić swoją karierę w świecie filmu, a także pożegnać się z resztką szacunku, jaką do dawnej gwiazdy kina akcji mieli widzowie. Steven Seagal nie dość, że od 2016 roku ma rosyjskie obywatelstwo (wręczył mu je sam Putin) i wielokrotnie pokazywał się publicznie z prezydentem Rosji, to po wybuchu wojny w Ukrainie miał zacząć kręcić filmy propagandowe na zlecenie Putina i jego ludzi. Amerykański aktor oskarżył też prezydenta Zełenskiego, że ten podobno wydał rozkaz, by zabić w ostrzale rakietowym swoich ludzi. O tym upadku przeczytacie więcej w naszym poprzednim tekście.