Penn chciał walczyć razem z Ukraińcami. Jedna rzecz go powstrzymała

Penn wyjawił, że zamierza wrócić do Ukrainy, by dokończyć swój film dokumentalny. Jednak stanie się to dopiero wtedy, gdy sytuacja ulegnie znacznej poprawie i jego obecność nie będzie niepotrzebną dystrakcją dla ukraińskiego rządu. - Nie jestem idiotą. (…) Nie spędzam dużo czasu na pisaniu SMS-ów do prezydenta Ukrainy lub jego personelu, kiedy są oblężeni, a ich ludzie mordowani - dodał.