Sekielscy tracą wsparcie. Obiecanych filmów o SKOK-ach i JP II ciągle nie widać

Obecnie Sekielscy mają na Patronite ok. 1200 wspierających, którzy przelewają im co miesiąc na konto 29 tys. zł. Liczba patronów i deklarowana kwota wsparcia ciągle się zmniejsza. Wynika to w dużej mierze z niedotrzymanych obietnic i złej komunikacji. Widać to po wpisach na zamkniętym forum dla patronów, którzy płacą Sekielskim, a w zamian nie otrzymują żadnych konkretnych informacji na temat dwóch największych zapowiedzianych projektów.