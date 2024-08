Sekretne życie żon mormonów. Zaczęły ujawniać, ile zarabiają

- Będąc mormonkami, mamy wiele zasad, do których musimy się stosować. Do 21. roku życia powinnyśmy mieć już dzieci. W moim przypadku to było 16 lat - mówi jedna z mormonek z nowego show Hulu. - Wychowano nas tak, by być gospodyniami dla swoich mężów, które spełniają wszystkie ich prośby. Stwierdziłam, pier...ę to - opowiada kolejna bohaterka show "The Secret Lives of Mormon Wives". Grupa kilku mormonek stworzyła na TikToku trend #MOMTALK. Publikowały filmiki, na których prezentowały swoje taneczne umiejętności i dzieliły się codziennym życiem. A potem wybuchł seks-skandal, który stał się tematem przewodnim nowego show.