"Seks i kłamstwa. Intymne życie kobiet w kraju arabskim". Opisała porażające historie

- Kiedy postrzegasz swoją małżonkę jako maszynkę do rodzenia dzieci, która nie powinna odczuwać żadnej przyjemności, której ciało jest nieomal twoją własnością, to jak chcesz mieć zdrowe podejście do seksualności. Marokańscy mężczyźni są sfrustrowani. Wszystko, co ma związek z pożądaniem, jest odrzucane, bo ludzie zostali nauczeni to demonizować. I gdy są konfrontowani z tym obrazem, reagują niezwykle gwałtowni - opowiada reżyser.