Seksuolożka vs. "Porady na zdrady 2"!

Film wyreżyserowała Sara Bustamante-Drozdek pod opieką artystyczną Ryszarda Zatorskiego – twórcy uwielbianych przez miliony Polaków hitów: "Porady na zdrady", "Pech to nie grzech", "Tylko mnie kochaj", "Dlaczego nie!", "Nigdy w życiu!" oraz "Dzień dobry, kocham cię!"! Producentami są eksperci od śmiechów i wzruszeń, którzy na swoim koncie mają m.in. przeboje: "To nie tak jak myślisz kotku" oraz "Śniadanie do łóżka". Obok niezastąpionego Tomasza Karolaka, widzowie zobaczą na wielkim ekranie obsadę marzeń, w tym: Antoniego Królikowskiego, Barbarę Kurdej-Szatan, Julię Kamińską, Piotra Gąsowskiego, Karolinę Chapko, Annę Samusionek i Renatę Dancewicz.