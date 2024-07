Serial z Joshem Brolinem skasowany. Fani w rozpaczy

Josh Brolin: inne role

Aktor ma na swoim koncie współpracę z Ridleyem Scottem, braćmi Coen, Robertem Rodriguezem, Gusem Van Santem i Woodym Allenem. Zadebiutował w 1985 roku, dzięki roli starszego brata w familijnym filmie przygodowym "Goonies" Richarda Donnnera, wg scenariusza Stevena Spielberga. Jego głośne filmy to "American gangster", "To nie jest kraj dla starych ludzi", "Sicario", seria "Avengers" (jako Thanos). Wystąpił też w dwóch częściach "Dune". Niedawno informowaliśmy, że dołączył do obsady trzeciej odsłony serii "Na noże".