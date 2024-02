Aktor nie cierpi tego filmu. "Nigdy nie przestanę na niego s..ć"

Ta wiadomość sprawiła, że Brolin nieco się zreflektował. – Przypomniało mi to, że nie można na kogoś ciągle s..ć. Nie wiem przecież, co się do cholery dzieje w jego życiu – przyznał. Po niesławnym "Jonah Heksie" Hayward wyreżyserował jeszcze tylko animację "Skubani" z 2013 r. Gwiazda "Diuny" dołączyła natomiast m.in. do uniwersum Marvela, wcielając się w okrutnego złoczyńcę, Thanosa.