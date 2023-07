Shazam! Gniew bogów - recenzja Blu-ray od Galapagos

Henry Gayden i Chris Morgan zaserwowali nam bowiem sztampową superbohaterską historię, którą mogą kupić najwyżej dzieci. Nie jest to w żadnym razie filmowa grafomania, ale rzecz po prostu mało zaskakująca i niewykorzystująca w pełni możliwości, jakie dawał materiał wyjściowy. Ogląda się to bez bólu, acz to już na pewno nie te same emocje co cztery lata temu.