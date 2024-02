Sieć, która was pochłonie (recenzja filmu "Madame Web")

I nie zrozumcie mnie źle – doceniam każdą kobiecą bohaterkę w uniwersum Marvela. W końcu to miła odmiana po opisanym wyżej testosteronie, ale przyjemność z oglądania kolejnej seksownej (i silnej – oddajmy Marvelowi co marvelowe), wyszkolonej maszyny do zabijania miałam taką sobie. I nie dlatego, że były to źle napisane czy zagrane postacie. Po prostu nie mogłam się z żadną z nich zidentyfikować i mieć poczucie, że coś nas łączy. I czy na hasło "Madame Web" pomyślałam sobie: "yay, kolejna bogini w lycrze, która pstryknięciem palca przenosi góry"? Pomyślałam. Czy miałam rację? O. JAK. BARDZO. NIE.