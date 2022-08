Siostra Anny Przybylskiej widziała już film o niej. "Jesteśmy poruszeni"

O tym, że będzie to film wyjątkowy, informował na Instagramie także Jarosław Bieniuk, który udostępnił pierwszy zwiastun. "Moi Drodzy, wrzucając ten krótki teaser, mogę dzisiaj oficjalnie potwierdzić, że powstanie film dokumentalny o Ani. Dla mnie i dla mojej Rodziny będzie to najważniejszy, ale pewnie i najtrudniejszy film w życiu… Dziękuję Michałowi Bandurskiemu i Krystianowi Kuczkowskiemu za 6 lat cierpliwości. Myślę, że dopiero dzisiaj jesteśmy na to gotowi…" - pisał.