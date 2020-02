"Skandal. Ewenement Molesty": Będzie film o jednej z najważniejszych grup w historii polskiego hip hopu

Film "Skandal. Ewenement Molesty" zostanie pierwszy raz pokazany podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Produkcja opowie historię hiphopowego składu Molesta Ewenement - jednego z najważniejszych dla polskiego rapu w latach 90.

Ursynowskie blokowiska, połwoa lat 90. Kilku chłopaków zafascynowanych MTV i rapem zza oceanu zakładają grupę Mistic Molesta jako wyraz młodzieńczego buntu przeciwko szarej rzeczywistości. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę hiphopową, a oni sami staną się głosem młodego pokolenia. Póki co plan jest prosty: składać rymy, kleić bity i… dobrze się bawić.

Zdolne dzieciaki dorosły, a ich drogi się rozeszły. Jak teraz dają sobie radę na muzycznym rynku i w życiu? Co pozostało z dawnych ideałów? Czy wiedzieli, że tak będzie? Ten film to wehikuł czasu, który przenosi nas do lat, gdzie wszystko było proste, a kumple byli jak rodzina.