Skandal w Hollywood. Poszedł odebrać nagrodę pijany

Pedro Pascal był nominowany do Nagrody Gildii Aktorów w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym. Być może nie spodziewał się, że zwycięży. Wcześniej za rolę w głośnej produkcji "The Last of Us" otrzymał m.in. nominację do nagrody Emmy, Złotego Globu. Za każdym razem musiał uznać wyższość Kierana Culkina i jego roli w serialu "Sukcesja". Podczas Screen Actors Guild Awards było jednak inaczej.