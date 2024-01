SkyShowtime Polska wzbogacił swoją bibliotekę. Vincent Vega znowy zatańczy twista z Mią Wallace

Styczniowym hitem SkyShowtime jest nowy film Wesa Andersona "Asteroid City", który przenosi widza do połowy lat 50. XX w., do tytułowego pustynnego miasteczka, gdzie pięć tys. lat temu spadł kosmiczny głaz. Podczas dorocznego zlotu młodych pasjonatów astronomii dochodzi do kontaktu z obcą cywilizacją. W rolach głównych m.in. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Edward Norton, Tilda Swinton. "Asteroid City" do obejrzenia od 14 stycznia.