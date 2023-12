Kontrowersyjne słowa znanego aktora. Były prezydent jak... zbrodniarz wojenny

Choć do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pozostał jeszcze niespełna rok, znowu coraz głośniej robi się o potencjalnych kandydatach na głowę federacyjnego państwa. Wiele wskazuje na to, że w ostatecznej rozgrywce ponownie wezmą udział Joe Biden i Donald Trump. To, co myśli o jednym z nich, ujawnił w zaskakującym porównaniu John Cleese.