Śmierć Kelly Preston. Ujawniono informacje z aktu zgonu

Aktorka zachorowała w 2018 roku. Choć walka trwała do końca, w ostatnich tygodniach Preston wyjątkowo często publikowała w mediach społecznościowych wpisy dedykowane najbliższym. Teraz, przeglądając jej zdjęcia, można zwrócić uwagę, że od dłuższego czasu pozowała do nich w peruce.

John Travolta nie zdobył się na to, by opowiedzieć o chorobie żony. Fani Preston mają jedynie szczątkowe informacje o tym, co działo się z ulubienicą widzów.