Śmierć na planie filmu. Policja publikuje wideo z miejsca tragedii

Jest kilkanaście nagrań z kamer różnych funkcjonariuszy. Inne pokazuje chaos, jaki rozgrywał się na miejscu tragedii. Widać postrzelonych Hutchins i Souzę, który leży na ziemi i zwija się z bólu. Jeden z funkcjonariuszy instruuje osoby na planie, by nie zbliżały się do kościoła (w którym kręcono sceny z Baldwinem), bo to miejsce zbrodni.