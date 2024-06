Śmierć operatora Arkadiusza Tomiaka. Prokuratura ujawnia szczegóły

Z pierwszych informacji, jakie dotarły do mediów wynikało, że Tomiak zginął w wypadku samochodowym, jadąc do Koszalina na festiwal Młodzi i film. Do wypadku doszło w Lubiewicach - jego samochód został staranowany przez BMW i wepchnięty pod TIR-a, który jechał z naprzeciwka. Auto operatora stanęło w płomieniach. Co ustalono?