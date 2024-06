"Nie mogę uwierzyć. Operator był w drodze na festiwal. Jak zareagowano?

"To jest informacja nie do przyjęcia" - napisał krótko aktor Cezary Studniak. Aktorka Dorota Langowska wspominała: "Wspólny debiut 'Daleko od okna' Jana Jakuba Kolskiego, wiele dni i godzin na różnych planach. (…) Piękny twórco obrazów, do zobaczenia". Karolina Gruszka pisała: "Tak strasznie smutno i żal… Wspaniały człowiek i wybitny operator. Arku, spoczywaj w pokoju". Jeszcze bardziej emocjonalny był Sebastian Stankiewicz: "Serce pęka. Żegnaj Areczku. Nie ma słów żeby to opisać. Zostaną chwile przebłyski zapisane kadry. Zawsze miłe spotkania."