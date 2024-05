Sophie Hermann na premierze filmu familijnego. Sukienka ledwo zakrywała jej biust

Sophie Hermann zdobyła popularność dzięki dwóm serialom celebryckim: "Made In Chelsea" i "Celebs Go Dating". Pochodzi z Bawarii i nazywa siebie księżną, choć nie jest arystokratką. To tytuł, który przyjęła na potrzeby show. Żyje w Londynie i jest influencerką oraz projektantką mody. Zasłynęła własną kolekcją sukienek na tradycyjny monachijski festyn Octoberfest.