"Spacer po linie" i "Wielki Liberace". Reżyser filmu "Zenek" opowiada o fascynacjach podczas tworzenia

"Zenek”, to oparta na biografii Zenona Martyniuka historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie: śpiewa i bawi ludzi. Prezentujemy oficjalny zwiastun oraz wywiad z reżyserem.

Jan Hryniak: Chciałbym, by film był swoistą, sentymentalną podróżą do czasów świetności Limahla czy Modern Talking. Ważne, żeby ludzie dobrze się w kinie bawili, bo taka jest idea disco polo. Ale nie w sposób prześmiewczy i deprecjonujący. Zależało mi, by dostarczyć rozrywki takiej, jaką mieli widzowie na filmie "Spacer po linie” ("Walk On The Line”) o znanym muzyku Country w USA. Główną inspiracją przy realizacji "Zenka” był jednak film "Wielki Liberace” ("Behind The Candelabra”), który opowiada o bohaterze według modelu: urodził się, odkrył swój talent, odniósł sukces i żył jak gwiazda.