Spektakl "Serce ze szkła. Musical zen" z Marią Peszek to jazda bez trzymanki. Żarty z papieża to dopiero początek

To niejedyny moment i niejedyny sposób, za sprawą którego Peszek mocno próbuje w tym spektaklu umocnić swój obraz bezkompromisowej buntowniczki przeciwko normom i zasadom. W tym przypadku osobliwie są to normy obyczajowe i zasady dobrego smaku. A więc co i rusz pojawiają się tu motywy "pierdzenia", defekacji, różnych płynów fizjologicznych i zwykle dość skrywanych stanów fizycznych. W jednej z najbardziej przebojowych piosenek w spektaklu artystka bezwstydnie wyznaje, że "kocha trzy zapachy: z pisi, z pupy i spod pachy".