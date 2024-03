Spektakularny wynik "Diuny". Nikt w tym roku tego nie osiągnął

Trzeba podkreślić, że "Diuna: Cześć druga" musi na siebie zarabiać, bo wpakowano w nią dużo pieniędzy. Budżet wyniósł 190 milionów dol., zaś promocja dodatkowe 100 milionów dol. Wyliczono, że film potrzebuje właśnie pół mld dol. zysku, by wyjść na czysto. To oznacza, że zaraz będzie jeszcze na siebie zarabiać. I dzięki temu jest raczej pewne, że powstanie trzecia część serii, co ucieszy fanów, którzy mogli się bać o jej dalsze losy. Czemu?