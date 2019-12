Spoilerują na potęgę zakończenie filmu. Wszystko przez wypowiedzi aktora

O tym, jak wielką siłę mają media społecznościowe, na własnej skórze boleśnie przekonali się twórcy czwartej części kultowej sagi.

"Ip Man 4: The Finale" wszedł do kin 20 grudnia, a w Chinach zmiażdżył w weekend otwarcia "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Nic dziwnego, to ostatnia część niezwykle popularnej sagi, która szczególnie w Azji bije rekordy popularności.