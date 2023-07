Pikantny nawet dla Francuzów. Hit 2023 r. już wywołał skandal

Greta Gerwig w wywiadzie dla "Variety" powiedziała: "O jednym mogę zapewnić, nie spodziewacie się tego, co zobaczycie na ekranie. Gdy zaczynałam pisać scenariusz, doznawałam zawrotów głowy. Zastanawiałem się, jaka to ma być historia. To było ekscytujące, dlatego, że było równocześnie przerażające. Czułam, że ten strach jest bardzo interesujący. Kiedy się czegoś boisz, zazwyczaj jest to źródło najlepszego materiału".