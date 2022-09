Obserwowały ją setki ludzi. "To był najbardziej upokarzający moment w moim życiu"

W programie "The Tonight Show" Margot Robbie tak opisała wydarzenia: "W Los Angeles mieliśmy trochę plenerów do kręcenia. Wiedziałem, że prawdopodobnie będzie mały tłum ludzi, który będzie na nas zwracać uwagę, ponieważ, no wiesz, trochę wyróżniliśmy się w tych strojach. Wiedziałem więc, że będę potrzebowała większej niż zazwyczaj odwagi, aby skupić się przed kamerą. Okazało się jednak, że nasze poczynania obserwuje kilkaset ludzi".