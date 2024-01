Stallone przez niego trafił do szpitala. Aktor nie kryje rozbawienia ws. incydentu

- Byłem akurat w Vancouver [tam znajdował się jeden z planów zdjęciowych do filmu - przyp.red.] i producent zadzwonił do mnie i powiedział, że mam dwa tygodnie wolnego. Zareagowałem na zasadzie "O, świetnie, ale co się stało?". "Sly jest w szpitalu" - usłyszałem. Jestem od niego 11 lat młodszy i parę lat przed filmem zostałem mistrzem Europy w wadze ciężkiej w karate. W ringu walczył ze mną 12 godzin dziennie i do tego reżyserował, pisał scenariusz i produkował film. Myślę, że był pod dużą presją. Oboje zadaliśmy sobie obrażenia. Ktoś nazywający się Iwan Drago uderzył go w żebra tak mocno, że poobijał jego mięsień sercowy. Cóż, może to prawda - powiedział.