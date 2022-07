Bruce Willis wrócił w to samo miejsce po 34 latach. Żona pokazała poruszające wideo

34 lata temu na ekrany weszła "Szklana pułapka". Film sensacyjny w reżyserii Johna McTiernana, dzięki któremu Bruce Willis z aktora telewizyjnego awansował do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Choć dziś trudno to sobie wyobrazić, nie był on pierwszym wyborem producentów. Rolę detektywa Johna McClane'a proponowano wcześniej m.in. Harrisonowi Fordowi, Alowi Pacino, Sylvesterowi Stallone, a nawet Frankowi Sinatrze czy Clintowi Eastwoodowi.