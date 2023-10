Stanisław Radwan nie żyje. "Mędrzec z seksownym przyseplenem"

"Nie znam innego tak dobrego, prawego człowieka. Mądrego. Niestety uzależnionego, od książek. Od ich kupowania, czytania i posiadania. Jak jemy obiad i, nie daj Boże, zapytam go o jakąś książkę, to on wypluwa to, co ma w ustach (serio), i pędzi do biblioteki z triumfalnym okrzykiem: 'Mamy to!'. I po chwili mi to przynosi otwarte na właściwej stronie. Wtedy jest najszczęśliwszy" - zwierzyła się aktorka Jerzemu Illgowi na potrzeby książki "Zagram ci to kiedyś".