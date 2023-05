Stanley Tucci opowiedział o walce z rakiem. Sześć miesięcy karmiono go rurą

Gwiazdor zdecydował się opowiedzieć o swojej walce z chorobą nowotworową. Tucci wspomniał o swoich problemach zdrowotnych już w 2021 r., kiedy to wyznał, że z dala os zainteresowania mediów toczył walkę z rakiem. Wyjawił, że trzy lata wcześniej lekarze odkryli u niego sporego guza umiejscowionego na języku - zbyt dużego, by go operować. Aktor przeszedł więc radio- i chemioterapię. Obie terapie były zintensyfikowane.