Piotr Stramowski chce zagrać legendę polskiej sceny muzycznej. To jego największe marzenie

- Chciałbym zagrać Czesława Niemena. To jest rola, która nie została jeszcze zekranizowana. To są utwory kultowe, wszycy z mojego pokolenia je znają, zapadły w pamięć. I nie to, że ich słucham, choć zdarza się oczywiście, że na imprezach puści się jakiś oldschoolowy kawałek. Ale aktorsko byłoby to wielkie wyzwanie, bo była to niesamowita postać, a zawsze szukam wyzwań w swoim zawodzie - powiedział serwisowi RealNewsPL Stramowski.