Rzuciła widzów na kolana. Tak dobrej polskiej produkcji dawno nie było

Serial "Matki Pingwinów" rozpoczyna się w momencie, gdy 7-letni syn Kamy zostaje wydalony ze szkoły za przejaw agresji wobec koleżanki z klasy. Psycholog informuje, że chłopiec powinien trafić do szkoły, w której będą umieli zaopiekować się jego emocjami. Mimo to, Kama, osoba wychowane przez surowego ojca, uważa, że zdyscyplinowanie syna pomoże skorygować jego zachowanie. Boi się też, że świat uzna go za słabą jednostkę. W końcu jednak zapisuje syna na próbę do prywatnej placówki, w której uczą się wyjątkowe dzieci.