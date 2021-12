"Sukienka" walczy o Oscara. Polski krótki metraż coraz bliżej nominacji

- Trafienie na oscarową shortlistę to wciąż duże zaskoczenie. Taka szansa zdarza się bardzo rzadko. Musieliśmy przejść niesamowicie trudną, długą, ale i ciekawą drogę, aby trafić do grona tej wyróżnionej 15-tki. To efekt ciężkiej promocyjnej pracy Warszawskiej Szkoły Filmowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz London Flair PR, którzy szczególnie pomagają nam przy kampanii oscarowej - mówi reżyser.