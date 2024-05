Rzuca na kolana. Powraca ulubiony film widzów z lat 80.

Wytwórnia tak opisuje fabułę filmu: "po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia rodziny Deetz wracają do domu w Winter River. Życie Lydii, wciąż nawiedzanej przez Beetlejucie'a, wywraca się do góry nogami, gdy jej zbuntowana nastoletnia córka Astrid odkrywa na strychu tajemniczy model miasta, a portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty". W Stanach "Beetlejuice Beetlejuice" ma mieć premierę 4 września.