Tłumy widzów w kinach. Jeden z największych przebojów wszech czasów

Rekord wszech czasów dla starych filmów ponownie wprowadzonych do kin należy do produkcji "Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja" z 1977 roku, która 20 lat po premierze zarobiła podczas premierowego weekendu 35,9 mln dolarów. Była to jednak wersja rozbudowana o efekty komputerowe oraz słynną scenę z Jabbą. W 1999 roku nie było też jeszcze platform streamingowych, a filmy z "Gwiezdnych wojen" nie pojawiały się w telewizji.