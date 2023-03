Surrealistyczny proces. Gwyneth Paltrow sądzi się z optometrystą

O co tu chodzi? W 2016 r. doszło do wypadku na stoku w Park City, Utah. Terry Sanderson twierdzi, że aktorka wjechała w niego, czym zrujnowała mu życie. Paltrow odpowiedziała swoim pozwem (opiewającym na jednego dolara), zaznaczając, że to ona jest ofiarą, a optometrysta chce wykorzystać jej popularność. Teraz proces dwójki uprzywilejowanych, bogatych ludzi śledzą internauci z całego świata.