Sylvester Stallone bierze rozwód po 25 latach. Żona postawiła mu jeden zarzut

W maju Sylvester Stallone i Jennifer Flavin świętowali 25. rocznicę ślubu i wszystko wskazuje na to, że kolejnej już nie będzie. Kilka dni temu kolorowa prasa spekulowała na temat kryzysu w ich związku. Teraz już wiadomo oficjalnie, że trzecia żona Stallone’a złożyła papiery rozwodowe, po czym on wybrał się do salonu tatuażu.