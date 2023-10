Szczygieł pokazał grób Czerwińskiej. Skrytykował jedną rzecz

Rozmowa potem przeszła na to, że aktorka miała sztuczny bukiet w domu. Szczygieł stwierdził, że lubiła ona tandetę i plastik. - To się brało z tego też, że pod koniec lat 50. czy latach 60., kiedy Zosia była młoda, ten plastik był objawieniem. Był czymś zupełnie nowym. Czymś nowoczesnym. Nagle plastik okazał się taki łatwy, uniwersalny, poręczny, więc rozumiem tę miłość do plastiku. Zwłaszcza, że to starsze osoby przynoszą te kwiaty - dodał.