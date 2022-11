Zofia Czerwińska będzie miała nowy nagrobek. Mariusz Sczygieł zdradza powody

Co istotne, nie tylko rodzina i bliscy mają zadecydować, jak będzie nowy nagrobek wyglądał. Dziennikarz zadał pytanie jej fanom: "Chcielibyśmy pod tym dużym zdjęciem na pomniku dać napis. W związku z tym mam do Szanownej Publiczności pytanie, bo jestem rozdarty. Czy powinno to być zdanie z 'Czterdziestolatka', które natychmiast Zosię w głowie cmentarnego przechodnia identyfikuje? Kiedy pyta na tym grobie inżyniera Karwowskiego o herbatkę, to jakby wciąż po śmierci grała".